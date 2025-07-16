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08:24, 16 июля 2025Бывший СССР

Вероятность начала гражданской войны на Украине оценили

Советник Кучмы Соскин: Продление мобилизации раскалывает украинское общество
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Продление мобилизации и военного положения негативно сказывается и раскалывает украинское общество. Об этом сообщает советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Каждый раз продление военного положения, мобилизации приводит к ожесточению, к расколу украинского общества. А по сути же идет уже внутренняя война, она скоро перейдет в гражданскую», — подчеркнул он.

Основной причиной записи видео было продление военного положения шестнадцатый раз. Он называл это решение уничтожением Украины, а также заявил о нарушении конституции страны.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил об угрозе демократии на Украине. По его словам, в условиях, когда ключевым вызовом для Украины является сохранение государственности, правоохранительные органы по заданию руководства страны продолжают преследовать всех, кто выражает несогласие с его действиями.

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