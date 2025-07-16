Жители Подмосковья пострадали из-за грязной воды

Жители Павловского Посада пострадали из-за грязной воды

Жильцы домов в подмосковном Павловском Посаде пострадали из-за грязной воды, которой вынуждены пользоваться в течение нескольких лет. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

В квартиры местных жителей подают воду ярко-рыжего цвета. Люди вынуждены ставить фильтры, которые не могут справиться с таким уровнем загрязнения. Несмотря на попытки самостоятельно очистить воду перед мытьем и питьем, многие жалуются на болезни кожи и проблемы с волосами.

Независимая экспертиза показала, что взятые в квартирах пробы превышают норму примесей сразу по нескольким параметрам . При этом представители коммунальных систем Московской области заявили, что не несут ответственность за качество воды — по их словам, за это должна отвечать управляющая компания. Жители города готовят коллективную жалобу, чтобы отправить в Роспотребнадзор.

Ранее в Подмосковье после ливней засыпало подступ к части домов садового некоммерческого товарищества «Коммунар» в Наро-Фоминском районе.