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17:30, 17 июля 2025Экономика

Балкон с хозяином обрушился в российском городе

В Кыштыме Челябинской области балкон рухнул вместе с хозяином
Виктория Клабукова

Фото: Telegram-канал «Челябинский Следком»

В городе Кыштым Челябинской области в жилом доме обвалился балкон. В момент обрушения на нем находился мужчина, передает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Конструкция не выдержала на третьем этаже четырехэтажного дома по улице Республики. Балкон рухнул вместе с хозяином, падение пришлось на козырек магазина, расположенного на первом этаже. В результате происшествия квартировладелец пострадал, его госпитализировали. В Следкоме инициировали проверку по статье об оказании небезопасных услуг.

Ранее аналогичный случай произошел в Касимове. Хозяйка квартиры оказалась на балконе в тот момент, когда он начал падать вниз. Женщине потребовалась помощь врачей.

О падении балкона сообщали и в Ялуторовске. Конструкция рухнула вместе с мужчиной с высоты четвертого этажа. Горожанин, к счастью, остался невредим.

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