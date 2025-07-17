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12:16, 17 июля 2025Наука и техника

«Роскосмос» рассказал о старте нового нацпроекта

Баканов: Реализация нацпроекта «Космос» стартует 1 января 2026 года
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Реализация нового национального проекта «Космос» стартует 1 января 2026 года, рассказал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

«Он стартует с 1 января 2026 года. Сейчас мы стыкуем все программы предприятий и участников отрасли с этим нацпроектом», — сказал руководитель.

По его словам, одной из важнейших задач нового нацпроекта станет привлечение в космические проекты частного бизнеса.

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Ранее «Роскосмос» сообщил о планах разместить 30 станций Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) за рубежом — в частности, в Антарктиде.

Также в июле Баканов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заметил, что Россия, как и другие страны, работает над многоразовой ракетой.

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