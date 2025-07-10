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15:43, 10 июля 2025Наука и техника

«Роскосмос» разместит 30 станций ГЛОНАСС за рубежом

«Роскосмос» запланировал разместить 30 станций ГЛОНАСС за рубежом
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

«Роскосмос» запланировал разместить 30 станций Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) за рубежом — в частности, в Антарктиде. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

Речь идет о беззапросной радиотехнической измерительной станции «ССИ-С», которая недавно была открыта в Венесуэле. «Для повышения за рубежом размещены 13 таких станций, а всего планируется открыть 30 объектов в 16 государствах и Антарктиде», — сказал гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов.

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В июне «Роскосмос» пообещал, что через три года точность российской ГЛОНАСС повысится примерно в три раза.

В апреле начальник отдела департамента автоматических космических комплексов и систем специального и двойного назначения госкорпорации Иван Ревнивых заявил, что в 2030 году «Роскосмос» запланировал начать запуск 240 низкоорбитальных космических аппаратов ГЛОНАСС.

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