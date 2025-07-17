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18:51, 17 июля 2025Наука и техника

Российские разведчики получили сбалансированную альтернативу АК-12

Российские разведчики начали получать автоматы 6П67 «Корд» со сниженной отдачей
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Wikipedia

Разведывательные подразделения Вооруженных сил России начали получать автоматы 6П67 «Корд» со сбалансированной автоматикой, которые стали альтернативой АК-12. Об этом командир разведывательного отделения с позывным Малой рассказал в репортаже RT.

«Это наш штатный автомат, сейчас начали выдавать на общее пользование. (…) У него нет практически отдачи, она мизерная», — сказал он. По словам бойца, магазин на 30 патронов можно выпустить непрерывной очередью. При этом разброс будет минимальным.

Командир отметил, что затвор автомата двигается вместе с пружиной. Поэтому 6П67 отличается высокой скорострельностью и сниженной отдачей.

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«Корд» разработали для участия в конкурсе на новый общевойсковой автомат Армии России. 6П67 превзошел АК-12 по кучности при стрельбе длинными очередями, однако уступил ему по соотношению «цена-качество».

Ранее в июле командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Михаил Теплинский доложил министру обороны Андрею Белоусову о ходе апробации укороченных автоматов АК-12К и ручных пулеметов РПЛ-20.

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