Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:47, 18 июля 2025РоссияЭксклюзив

Раскрыты подробности новой версии законопроекта о сталкинге

Юрист Юрова: Преследование несовершеннолетнего будет отягчающим обстоятельством
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)

Фото: DiTD / Shutterstock / Fotodom

В новой версии законопроекта о навязчивом преследовании (сталкинге), который планируется внести в осеннюю сессию Госдумы, не предусмотрена уголовная ответственность за повторное правонарушение в течение года, но в нем появилась административная ответственность за преследование несовершеннолетнего, рассказала помощница разработчика законопроекта депутата Госдумы Ксении Горячевой, юрист и куратор проекта «Сталкингу.нет» Виктория Юрова. Об этом она сообщила «Ленте.ру».

«Для начала мы хотим установить административную ответственность. И квалифицирующий признак, то есть ответственность за что будет более жесткая, — это за преследование заведомо несовершеннолетнего. (...) Мы планируем вносить в осеннюю сессию», — сказала Юрова.

В доработанной версии законопроекта по-прежнему предлагается создать новую статью в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) «Навязчивое преследование», уточнила она.

Так, предполагается, что навязчивое преследование другого лица будет наказываться административным штрафом от 5 до 10 тысяч рублей или административным арестом на срок до семи суток. Если же преследование осуществляется в отношении заведомо несовершеннолетнего, то это повлечет штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Материалы по теме:
«Беги от него, он псих» Фотомодель отбилась от пьяного мужа и села за решетку. Почему в России суд несправедлив к жертвам насилия?
«Беги от него, он псих»Фотомодель отбилась от пьяного мужа и села за решетку. Почему в России суд несправедлив к жертвам насилия?
11 февраля 2025
«Я проснулась, а он сидит и смотрит на меня» Россиянки становятся жертвами преследователей. Как защититься от сталкинга?
«Я проснулась, а он сидит и смотрит на меня»Россиянки становятся жертвами преследователей. Как защититься от сталкинга?
27 ноября 2024

В предыдущей версии законопроекта была также предусмотрена уголовная ответственность за повторное нарушение в течение года, но, по словам Юровой, был получен отзыв, в том числе от Верховного суда, о необходимости сбора статистики по привлечению к ответственности в рамках КоАП.

Она также выразила надежду, что законопроект будет принят, потому что он давно назрел: люди не могут восстановить свои нарушенные права, так как в законодательстве нет механизмов, которые могли бы остановить человека от навязчивого преследования.

Ранее правительство рекомендовало партии «Новые люди» доработать законопроект о навязчивых преследованиях. Его разработчиками выступали депутаты: вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также Сардана Авксентьева и Ксения Горячева.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб говорила о необходимости внедрения в России практики судебных запретов на приближение для защиты жертв преследования. При этом она подчеркнула, что инициативы в этом направлении широко обсуждаются как в обществе, так и в политических кругах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин изменил порядок проверки ложно отказавшихся от гражданства Украины

    Стало известно о новой вербовке Киевом наемников из Латинской Америки

    В силовых структурах рассказали об отказе ВСУ признавать гибель элитных бойцов

    На золотодобывающем участке в российском регионе использовался рабский труд

    В России предложили заморозить цены на ряд продуктов

    Ограничения на полеты сняли в двух российских аэропортах

    Студентку решили отчислить за секс с украинцем

    Россиян предупредили о подвохах с бесплатной диагностикой техники

    Зеленского обвинили в ликвидации полковника СБУ

    Раскрыты подробности новой версии законопроекта о сталкинге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости