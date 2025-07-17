Раскрыты подробности новой версии законопроекта о сталкинге

Юрист Юрова: Преследование несовершеннолетнего будет отягчающим обстоятельством

В новой версии законопроекта о навязчивом преследовании (сталкинге), который планируется внести в осеннюю сессию Госдумы, не предусмотрена уголовная ответственность за повторное правонарушение в течение года, но в нем появилась административная ответственность за преследование несовершеннолетнего, рассказала помощница разработчика законопроекта депутата Госдумы Ксении Горячевой, юрист и куратор проекта «Сталкингу.нет» Виктория Юрова. Об этом она сообщила «Ленте.ру».

«Для начала мы хотим установить административную ответственность. И квалифицирующий признак, то есть ответственность за что будет более жесткая, — это за преследование заведомо несовершеннолетнего. (...) Мы планируем вносить в осеннюю сессию», — сказала Юрова.

В доработанной версии законопроекта по-прежнему предлагается создать новую статью в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) «Навязчивое преследование», уточнила она.

Так, предполагается, что навязчивое преследование другого лица будет наказываться административным штрафом от 5 до 10 тысяч рублей или административным арестом на срок до семи суток. Если же преследование осуществляется в отношении заведомо несовершеннолетнего, то это повлечет штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

В предыдущей версии законопроекта была также предусмотрена уголовная ответственность за повторное нарушение в течение года, но, по словам Юровой, был получен отзыв, в том числе от Верховного суда, о необходимости сбора статистики по привлечению к ответственности в рамках КоАП.

Она также выразила надежду, что законопроект будет принят, потому что он давно назрел: люди не могут восстановить свои нарушенные права, так как в законодательстве нет механизмов, которые могли бы остановить человека от навязчивого преследования.

Ранее правительство рекомендовало партии «Новые люди» доработать законопроект о навязчивых преследованиях. Его разработчиками выступали депутаты: вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также Сардана Авксентьева и Ксения Горячева.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб говорила о необходимости внедрения в России практики судебных запретов на приближение для защиты жертв преследования. При этом она подчеркнула, что инициативы в этом направлении широко обсуждаются как в обществе, так и в политических кругах.