Стало известно о нетривиальном применении «Князя Вандала Новгородского» в зоне СВО

«Ушкуйник»: В зоне СВО дрон «Князь Вандал Новгородский» использовали для связи

В зоне специальной военной операции (СВО) дрон «Князь Вандал Новгородский» (КВН) использовали нетривиально, задействовав его для организации высокоскоростной системы связи. Об этом ТАСС стало известно от генерального директора научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексея Чадаева.

Руководитель напомнил, что изначально аппарат представляет собой дрон-камикадзе.

«Но несколько раз были случаи, когда штурмовая группа взяла опорник и со старого места кидала туда наш дрон без боевой части, убрав оттуда медиаконвертер и воткнув обычный Wi-Fi роутер. В итоге бойцы получали на новом месте гигабит мобильного интернета», — сказал руководитель.

В июне Чадаев рассказал, что с начала применения в зоне СВО в августе 2024 года дрон КВН уничтожил технику НАТО на сумму свыше двух миллиардов долларов.

В январе глава НПЦ утверждал, что FPV-дроны КВН, которыми управляют по оптоволокну, уничтожили несколько десятков единиц техники Вооруженных сил Украины западного производства.