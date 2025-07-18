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13:47, 18 июля 2025Силовые структуры

Искусавший российскую туристку и отгрызший ей скальп медведь стал причиной уголовного дела

На Камчатке завели дело из-за скальпирования медведем туристки
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал СУ СК России по Камчатскому краю

На Камчатке возбудили уголовное дело по факту оказания платных услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за травмирования туристки диким зверем. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель краевой прокуратуры Елизавета Денисюк.

По данным следствия, организаторы отдыха покинули лагерь и отставили туристов без охраны. Воспользовавшийся ситуацией медведь напал на отдыхавшую в палатке 43-летнюю туристку из Саратова, он нанес ей множество укусов и содрал скальп с затылка.

Пострадавшую успели доставить в больницу. Ей оказали медицинскую помощь.

Сразу после ЧП в региональном управлении МЧС призвали не связываться с компаниями, которые проводят туры по не зарегистрированным МЧС маршрутам.

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