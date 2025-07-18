Лазарева с луковицей в руках посмеялась над арестом в России

Телеведущая Татьяна Лазарева назвала чудесами второй заочный арест в России

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом России в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) с луковицей в руках посмеялась над сообщением о том, что ее второй раз заочно арестовали в России. Видео, в котором она назвала случившееся чудесами, опубликовано в ее Telegram.

«Слушайте, чудеса какие-то. Я пока тут (...) пытаюсь приготовить соус болоньезе на ужин, — сказала Лазарева и показала луковицу, которую добавит в блюдо. — Меня, оказывается, второй раз арестовали в России. Вашу маму и там, и тут арестовывают. Да что же они не угомоняться-то никак».

О том, что Лазареву второй раз заочно арестовали в России, стало известно 16 июля. Ее обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, предусмотренных законодательством России.

В декабре 2024 года Лазареву заочно осудили на 6,5 года по делу об оправдании терроризма. Телеведущую заочно арестовали, сейчас она находится в международном розыске. В июле 2025 года сообщалось, что Лазарева решила обжаловать в Верховном суде России приговор по этому делу.