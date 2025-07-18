Мединский оценил знание Путиным истории

Мединский заявил, что Путин разбирается в истории лучше многих специалистов

Президент России Владимир Путин разбирается в истории лучше многих узких специалистов. Знания главы государства оценил его помощник Владимир Мединский в интервью kp.ru.

По словам председателя Российского военно-исторического общества (РВИО), именно по этому выступления Путина на исторические темы вызывают такой интерес. «Это, признаюсь, не раз меня поражало», — сказал он.

Ранее, в сентябре 2024 года, президент заявил, что другие страны искажают историю для достижения политических целей в отношении России. По его словам, объективная трактовка событий прошлого касается не только научных кругов, но и властей, а также безопасности государства.