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18:47, 18 июля 2025Спорт

Назван способ для задержанного во Франции российского баскетболиста выйти из тюрьмы

Задержанный баскетболист Касаткин поговорил с дипломатом для выхода из тюрьмы
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Даниил Касаткин

Даниил Касаткин. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Источник назвал способ для задержанного во Франции российского баскетболиста Даниила Касаткина выйти из тюрьмы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на спорте».

По информации источника, для этого консульство России должно предоставить спортсмену жилплощадь и выступить как поручитель. Отмечается, что Касаткин уже провел разговор с одним из российских дипломатов.

Касаткина арестовали 21 июня в парижском аэропорту по запросу США. Россиянина обвиняют в том, что он состоял в хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей, и вел переговоры о выкупах в рамках этой сети. В данный момент баскетболист ожидает экстрадиции.

Последним клубом Касаткина был московский МБА-МАИ. В прошлом он жил и учился в США.

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