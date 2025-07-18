Назван способ для задержанного во Франции российского баскетболиста выйти из тюрьмы

Задержанный баскетболист Касаткин поговорил с дипломатом для выхода из тюрьмы

Источник назвал способ для задержанного во Франции российского баскетболиста Даниила Касаткина выйти из тюрьмы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на спорте».

По информации источника, для этого консульство России должно предоставить спортсмену жилплощадь и выступить как поручитель. Отмечается, что Касаткин уже провел разговор с одним из российских дипломатов.

Касаткина арестовали 21 июня в парижском аэропорту по запросу США. Россиянина обвиняют в том, что он состоял в хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей, и вел переговоры о выкупах в рамках этой сети. В данный момент баскетболист ожидает экстрадиции.

Последним клубом Касаткина был московский МБА-МАИ. В прошлом он жил и учился в США.