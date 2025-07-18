Нового вице-премьера Украины уличили в интернет-мошенничестве

Шарий: Первый вице-премьер Федоров занимался интернет-мошенничеством в Запорожье

Первый вице-премьер Украины Михаил Федоров ранее был членом группировки, занимавшейся интернет-мошенничеством. В этом политика уличил украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

Шарий со ссылкой на следственные документы сообщил, что в период с 2016 по 2017 год в Запорожье действовала группа интернет-мошенников. Злоумышленники предлагали женщинам с лишним весом некую «уникальную методику быстрого похудения».

«Схема была предельно проста: жертвы переводили деньги за участие в “методике”, после чего связь с организаторами резко обрывалась. Никаких товаров или услуг мошенники не предоставляли — они просто получали оплату и блокировали клиенток», — написал Шарий.

По его словам, группа была разоблачена и задержана полицией. Шарий уточнил, что Федоров фигурировал в деле в качестве организатора незаконной схемы. После этого будущий вице-премьер использовал свои связи с Владимиром Зеленским и дело было «спущено на тормозах», подчеркнул блогер.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада одобрила Юлию Свириденко на должность премьер-министра Украины. Некоторые парламентарии голосовали против, потому что такая процедура противоречит закону о военном положении.