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16:51, 18 июля 2025Мир

Одна страна решила поддержать план Трампа по Украине

Bloomberg: Британия рассматривает участие в закупке вооружения для Украины
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Soeren Stache / dpa / Globallookpress.com

Великобритания рассматривает возможность участия в планах по закупке американского вооружения для Украины, инициированных президентом США Дональдом Трампом. Об этом в пятницу, 18 июля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Министр обороны Великобритании Джон Хили и его немецкий коллега Борис Писториус обсудят роль Лондона в этой программе во время онлайн-встречи контактной группы по вопросам обороны Украины в понедельник», — сказано в сообщении.

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Также сообщается, что Лондон рассматривает два сценария: либо закупка систем зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot совместно с Германией, либо отдельные поставки других видов вооружения и боеприпасов для Украины. Оба варианта находятся в стадии обсуждения, уточнили источники агентства.

Ранее Трамп рассказал о договоренности продавать американское оружие европейским союзникам, которые смогут передавать его на Украину. Координацией будет заниматься НАТО и постоянный представитель США при альянсе Мэттью Уитакер.

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