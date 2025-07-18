Осужденного за хищение у Минобороны России генерала не отправят на СВО по одной причине

Осужденного генерала Шестерова не отправят на СВО из-за допусков к информации

Бывшего замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майора Владимира Шестерова, осужденного за хищение при строительстве парка «Патриот», не отправят в зону проведения специальной военной операции (СВО). Причину этого назвал Telegram-канал «Воевода вещает».

По словам автора публикации, «в "Шторм" этого щекастика не возьмут», так как у него имеется допуск к секретной информации. «Не вариант в плен попадать. Отсидит как пасочка, от звонка и до звонка», — пояснил он.

Ранее Следственный комитет России сообщил «Ленте.ру», что суд признал Шестерова виновным в мошенничестве и служебном подлоге и приговорил его к шести годам колонии общего режима, а также оштрафовал на 500 тысяч рублей. Кроме того, с осужденного взыскали более 24 миллионов рублей. Военный признал свою вину, поэтому его дело было рассмотрено в особом порядке.

По версии следствия, Шестеров, бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и экс-замглавы Минобороны России Павел Попов с 2022 по 2024 годы вносили ложную информацию в документы о строительных работах в парке «Патриот», похитив в результате более 25 миллионов рублей. Часть из них оказалась потрачена на строительство домов на участке сына бывшего замруководителя оборонного ведомства.