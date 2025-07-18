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20:10, 18 июля 2025Интернет и СМИ

Проработавший 20 лет на «России 1» ведущий назвал главную сложность работы

Ведущий «России 1» Петров назвал соблюдение времени самым сложным в работе
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: ВГТРК

Журналист Андрей Петров, который уже 20 лет является ведущим программы «Утро России» на «России 1», рассказал о работе на телеканале. В интервью StarHit он назвал самое сложное.

«Самое сложное в нашей работе — соблюдать время: от рекламы до рекламы, от одного выпуска новостей до другого. Это значит, как бы мы внутри этого временного промежутка ни креативили, должны сделать так, чтобы новости и реклама вышли вовремя», — заявил Петров.

Ведущий объяснил, что считает это самым непростым в работе, потому что ему много всего хочется рассказать зрителям.

Ранее другой ведущий программы «Утро России» Денис Стойков высказался о конфликтах с коллегами. Он отметил, что иногда у него все же бывают разногласия с соведущими.

Перед этим эксперт в популярном шоу талантов «Удивительные люди» на «России 1» Евгений Папунаишвили раскрыл главную сложность проекта. Он признался, что ему трудно оценивать участников программы.

Вот это да!
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