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02:44, 18 июля 2025Бывший СССР

Подполье раскрыло происхождение наемников в Херсонской области

ТАСС: Наемники в Херсоне и Запорожье в основном латиноамериканцы
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Большинство наемников, сражающихся на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсоне и Запорожье, являются уроженцами стран Латинской Америки. Об этом сообщили представители подпольной организации «Русский Херсон» в беседе с ТАСС.

«В основном приезжают они из стран Латинской Америки: Венесуэла, Сальвадор, Никарагуа, Колумбия. Такие наемники стоят не очень дорого, экипированы посредственно», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что латиноамериканцы имеют боевой опыт, полученный в войнах между наркокартелями, однако не имеют никакого отношения к полномасштабным боевым действиям.

Ранее посол России в Колумбии Николай Тавдумадзе заявил, что число колумбийцев, отправляющихся для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, остается на высоком уровне.

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