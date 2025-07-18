Правительство Германии потратило миллионы на макияж и стилистов

Правительство экс-канцлера ФРГ Шольца потратило 53 миллиона рублей на макияж

Правительство Германии потратило миллионы на макияж и стилистов. Об этом пишет Bild.

По данным идания, правительство экс-канцлера ФРГ Олафа Шольца заплатило 590 тысяч евро (53 миллиона рублей) за бьюти-услуги.

Так, в лидерах по тратам оказалась бывшая Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая с января по март 2025 года отдала 21 тысячу евро (1,9 миллиона рублей) на услуги визажистов. Второе место в списке занял сам Шольц — он потратил 13 тысяч евро за аналогичный период (1,1 миллиона рублей). Завершила тройку бывший министр по делам семьи Лиза Паус.

Ранее президент США Дональд Трамп начал продавать духи с запахом успеха за 19 тысяч рублей. Американский лидер представил ароматы под названием Victory 45-47.

