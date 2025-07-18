Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:19, 18 июля 2025Ценности

Правительство Германии потратило миллионы на макияж и стилистов

Правительство экс-канцлера ФРГ Шольца потратило 53 миллиона рублей на макияж
Екатерина Ештокина

Фото: Khalid Al-Mousily / Reuters

Правительство Германии потратило миллионы на макияж и стилистов. Об этом пишет Bild.

По данным идания, правительство экс-канцлера ФРГ Олафа Шольца заплатило 590 тысяч евро (53 миллиона рублей) за бьюти-услуги.

Материалы по теме:
Ввоз и ныне там. Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
Ввоз и ныне там.Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
2 ноября 2022
В России под видом дорогой одежды продают дешевые товары с AliExpress. Как магазины наживаются на россиянах?
В России под видом дорогой одежды продают дешевые товары с AliExpress.Как магазины наживаются на россиянах?
27 января 2023

Так, в лидерах по тратам оказалась бывшая Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая с января по март 2025 года отдала 21 тысячу евро (1,9 миллиона рублей) на услуги визажистов. Второе место в списке занял сам Шольц — он потратил 13 тысяч евро за аналогичный период (1,1 миллиона рублей). Завершила тройку бывший министр по делам семьи Лиза Паус.

Ранее президент США Дональд Трамп начал продавать духи с запахом успеха за 19 тысяч рублей. Американский лидер представил ароматы под названием Victory 45-47.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подруга чеченки Седы Сулеймановой предупреждала ее об опасности за три дня до похищения. Они обе бежали и прятались от своих семей

    54-летняя телеведущая раскрыла секрет идеальных снимков в бикини

    Зеленский поблагодарил Европу за решение по «Северным потокам»

    Еще одна группа украинских военных сдалась в плен

    Минобороны отчиталось о взятых под контроль за неделю населенных пунктах

    Российская пловчиха рассказала об опасной ситуации на чемпионате мира

    Продажи одного вида кофе упали

    Евросоюз запретит все трансакции с РФПИ

    Занятую женщинами в платках и никабах детскую площадку под Москвой сняли на видео

    Российские войска ударили по военкомату в Днепропетровской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости