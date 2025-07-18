Блокировку счетов Юрия Антонова объяснили

Юрист Хаминский: Личным счетам Юрия Антонова ничто не угрожает

Юрий Антонов осуществляет концертную деятельность как индивидуальный предприниматель (ИП). Следовательно, он должен соблюдать установленные нормы налогового кодекса, рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт рассказал, что артисту, будучи ИП, необходимо вовремя уплачивать налоги, предоставлять налоговую отчетность, соблюдать правила электронного документооборота и не препятствовать налоговым проверкам. Он напомнил, что за несоблюдение этих требований в соответствии с законодательством местная ИФНС обязана заблокировать счета предпринимателя, которые станут доступны автоматически на следующий день после устранения нарушения.

«Следует отметить, что ИП имеет особый статус. Будучи субъектом экономической деятельности, он продолжает оставаться физическим лицом. Это значит, что налоговая не вправе заблокировать личные счета композитора, а также списать средства с его расчетного счета без решения суда», — отметил Хаминский.

Юрист добавил, что в последние годы Юрий Антонов не ведет активную концертную деятельность. В связи с эти он предположил, что у композитора в 2024 году не было платных выступлений, в следствие чего он не уделил должного внимания подаче декларации.

«В таких случая налогоплательщик должен направить в инспекцию так называемую "нулевую" отчетность". Бухгалтеры Антонова должны были устранить свою же ошибку и счетам Юрия Михайловича уже ничего не угрожает», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что налоговая заблокировала счета известного певца Юрия Антонова. Народный артист Российской Федерации и автор хитов «Море» и «Мечта сбывается» не предоставил налоговую декларацию по собственному ИП.