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12:30, 18 июля 2025Забота о себе

Раскрыт способ получить больше пользы от ходьбы

Ученый Рубин: Прогулка будет полезнее, если ускорить темп на 14 шагов в минуту
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Ходьба быстрым шагом полезнее, чем в обычном темпе, считает специалист в области эхокардиографии из Чикагского университета (США) Дэниел Рубин. Способ получить больше эффекта от прогулки ученый раскрыл The Sun.

Рубин рассказал, что в течение нескольких месяцев вместе с коллегами наблюдал за двумя группами пожилых людей. Добровольцы из первой группы ходили со средней скоростью 80 шагов в минуту, а из второй — 100 шагов в минуту. «Результаты показали, что увеличение темпа ходьбы связано с улучшением функциональных возможностей», — уточнил он.

По словам исследователя, польза от ходьбы станет заметно выше, если ускорить темп в среднем на 14 шагов в минуту. Также благодаря прогулке повышаются выносливость, подвижность и уровень энергии. Кроме того, этот вид физической активности полезен для кровеносной, сердечно-легочной и иммунной систем, добавил Рубин.

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