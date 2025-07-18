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20:14, 18 июля 2025Мир

Россия прекратила соглашение с Германией

Мишустин прекратил действие соглашения с ФРГ о военно-техническом сотрудничестве
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Naumov Roman / Globallookpress.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин прекратил действие соглашения с правительством ФРГ о военно-техническом сотрудничестве. Соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, Министерство иностранных дел России должно уведомить немецкую сторону о принятом решении.

19 июня российское внешнеполитическое ведомство объявило, что Москва намерена выйти из соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве, поскольку в нынешних условиях утратило смысл и не соответствует состоянию отношений России и ФРГ, которое сложилось из-за враждебной политики и милитаристских устремлений властей Германии.

Вот это да!
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