Россиянин украл багаж туриста в Шереметьево и попал на видео

Россиянин украл в аэропорту Шереметьево рюкзак с вещами на 150 тысяч рублей

Житель России в международном аэропорту Москвы украл багаж туриста с вещами на 150 тысяч рублей и попал на видео. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

По данным источника, ранее судимый за побои и убийство россиянин 1976 года рождения во время досмотра на пункте входного контроля «Аэроэкспресс» в терминале «В» аэропорта Шереметьево вместо своего багажа забрал кожаный рюкзак другого пассажира и попал на видео камер наблюдения.

На кадрах он вытаскивает чужую сумку из лотка, затем отходит с ней в сторону. Через время он возвращается, прикрывая ее руками, и забирает уже свой рюкзак.

Украденная вещь принадлежала пассажиру из Приморского края, который транзитом находился в столице и обратился к сотрудникам полиции перед поездкой во Владивосток. С его слов, внутри рюкзака находились дорогостоящий планшет, беспроводные наушники, кошелек с наличными, банковские карты, документы и билеты на авиарейс. Общая сумма ущерба составила более 150 тысяч рублей.

Злоумышленника задержали спустя несколько дней на Белорусском вокзале. Похищенных вещей при нем не было, вину мужчина не признал. На данный момент подозреваемый находится под стражей, а следователи выясняют, куда делся багаж жителя Дальнего Востока.

Ранее мужчина украл у туриста из рюкзака 25 тысяч рублей и попал на видео. Инцидент произошел на пляже Мамайка на популярном российском курорте.