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14:03, 18 июля 2025ПутешествияЭксклюзив

Россиянка описала 36-часовой поезд из Крыма словами «если закрою окно, мы просто сдохнем»

Россиянка оказалась в 36-часовом поезде из Крыма с неработающим кондиционером
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Россиянка оказалась в 36-часовом поезде из Крыма с неработающим кондиционером. Своим опытом она поделилась с «Лентой.ру».

17 июля путешественница Ирина ехала из Евпатории в Москву поездом, в котором отказала система кондиционирования. «Парилка еще та», — такими словами описала она происходящее в вагоне. Как призналась туристка, ее спасло только то, что она оказалась на верхней полке и дышала через щелку открытого окна.

«Я прям носом в него уткнулась, чтобы свежий воздух почувствовать. Ночью он был немного прохладный, зато очень скоро пошла зверская гарь. Кто-то, видать, жег траву. Но я понимала: если закрою окно, все мы просто сдохнем, поэтому сделала себе что-то типа марли из полотенца и так лежала», — рассказала Ирина.

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По словам россиянки, кондиционер обещали починить во время одной из стоянок. «Проводницы прошлись по вагону и сказали: "Мы очень извиняемся, в качестве небольшой компенсации завтра раздадим вам по бутылке воды". Вау, невероятно», — заключила она.

Другие туристы уже жаловались на духоту в поездах на курорты России. Южная транспортная прокуратура организовала проверки.

Ранее жительница Екатеринбурга возмутилась из-за сломанного душа и грязи в вагоне поезда из Адлера. За поездку она заплатила 35 тысяч рублей за двоих.

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