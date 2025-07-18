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12:17, 18 июля 2025Интернет и СМИ

В Европе усомнились в законности одного решения Зеленского

Tageszeitung: Устроенные Зеленским перестановки в правительстве можно оспорить
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / Reuters

Перестановки в правительстве Украины, устроенные президентом Владимиром Зеленским, можно оспорить с точки зрения Конституции. В законности этого решения украинского главы усомнилась немецкая газета Tageszeitung.

В издании указали, что, хотя претворенные Зеленским перемены могут быть логичными, у них есть подозрительный оттенок. «Несмотря на то, что парламент недавно продлил военное положение, действия Зеленского могут быть оспорены в соответствии с действующей Конституцией и законодательством», — говорится в материале.

В Tageszeitung также назвали фактическим отстранением отставку премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, которого назначили министром обороны. Такой шаг еще больше концентрирует власть в стране в руках президента, сочли в европейской газете.

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Ранее в агентстве Reuters заявили, что Зеленский устроил перестановки в правительстве с целью привлечь на свою сторону главу Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Журналисты указали, что назначение новым премьер-министром Украины Юлии Свириденко, которую хорошо знают в Вашингтоне, отражает важность восстановления отношений с Белым домом.

16 июля Верховная Рада отправила премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в отставку, после чего он занял пост министра обороны. Рустема Умерова, который ранее возглавлял оборонное ведомство, назначили секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики. Новым премьер-министром Украины стала первый вице-премьер Юлия Свириденко.

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