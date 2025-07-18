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12:03, 18 июля 2025Наука и техника

В Китае назвали лучшее оружие России

Baijiahao: Лучшим оружием России являются ее военные технологии
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Лучшим оружием России являются ее военные технологии. Об этом пишет китайское издание Baijiahao.

В публикации также названы основные российские военные системы, которые можно считать одними из лучших в мире.

Во-первых, к лучшему российскому оружию издание отнесло стратегический бомбардировщик Ту-160, способный переносить до 45 бомб или 12 крылатых ракет. Во-вторых, в публикации отметили истребитель пятого поколения Су-57, который унаследовал от семейства самолетов Су-27 высокую маневренность.

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В-третьих, одной из лучших российских военных систем, согласно Baijiahao, выступает атомная подводная лодка проекта 885 «Ясень», оснащенная сверхмощным торпедным аппаратом и системой вертикального запуска ракет. И, наконец, в-четвертых, издание отметило боевую машину Т-14, которая является первым в мире танком нового поколения, запущенным в серийное производство.

В сентябре 2023 года Baijiahao заметило, что российский стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 представляет собой грозное оружие.

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