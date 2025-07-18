В МИД прокомментировали данные о закрытии курорта КНДР после визита Лаврова

Захарова: Данные о закрытии курорта в КНДР после визита Лаврова — вброс СМИ

Данные о якобы закрытии курорта Вонсан в КНДР после визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова являются вбросом американских СМИ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Американские СМИ, аффилированные со спецслужбами США, вбросили дезинформацию о том, что якобы КНДР закрыла курорт Вонсан для россиян после визита Лаврова», — отметила дипломат.

Захарова отметила, что данная информация — «классическая ложь, грубый фейк». По ее мнению, данные о закрытии курорта могли быть опубликованы из-за озлобленности США в связи с провалившейся стратегией давления на КНДР.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что национальное управление по туризму Северной Кореи якобы временно запретило иностранным гражданам посещать прибрежную туристическую зону Вонсан-Кальма после визита министра иностранных дел России на курорт.