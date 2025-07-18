Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:34, 18 июля 2025Мир

В МИД прокомментировали данные о закрытии курорта КНДР после визита Лаврова

Захарова: Данные о закрытии курорта в КНДР после визита Лаврова — вброс СМИ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Данные о якобы закрытии курорта Вонсан в КНДР после визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова являются вбросом американских СМИ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Американские СМИ, аффилированные со спецслужбами США, вбросили дезинформацию о том, что якобы КНДР закрыла курорт Вонсан для россиян после визита Лаврова», — отметила дипломат.

Захарова отметила, что данная информация — «классическая ложь, грубый фейк». По ее мнению, данные о закрытии курорта могли быть опубликованы из-за озлобленности США в связи с провалившейся стратегией давления на КНДР.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что национальное управление по туризму Северной Кореи якобы временно запретило иностранным гражданам посещать прибрежную туристическую зону Вонсан-Кальма после визита министра иностранных дел России на курорт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подруга чеченки Седы Сулеймановой предупреждала ее об опасности за три дня до похищения. Они обе бежали и прятались от своих семей

    В Кремле прокомментировали возможный уход WhatsApp из России

    54-летняя телеведущая раскрыла секрет идеальных снимков в бикини

    Зеленский поблагодарил Европу за решение по «Северным потокам»

    Еще одна группа украинских военных сдалась в плен

    Минобороны отчиталось о взятых под контроль за неделю населенных пунктах

    Российская пловчиха рассказала об опасной ситуации на чемпионате мира

    Продажи одного вида кофе упали

    Евросоюз запретит все трансакции с РФПИ

    Занятую женщинами в платках и никабах детскую площадку под Москвой сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости