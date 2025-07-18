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20:43, 18 июля 2025Наука и техника

В США назвали лучший боевой самолет России

TNI: Истребитель Су-35С — лучший боевой самолет ВКС России
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Истребитель поколения 4++ Су-35С — это лучший боевой самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России. Преимущества машины назвал обозреватель американского издания The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

«Су-35С (по кодификации НАТО: Flanker-E), созданный легендарным российским конструкторским бюро "Сухой", на сегодняшний день является лучшим боевым самолетом, состоящим на вооружении Воздушно-космических сил России», — пишет автор.

Он добавил, что истребитель пятого поколения Су-57 превосходит Су-35С, но их реже используют в бою. Вайхерт подчеркнул, что Су-35С неоднократно выполняли задачи в зоне действия украинских систем противовоздушной обороны и доказали свою боеспособность.

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Как пишет издание, Су-35С, который стал развитием Су-27, получил усовершенствованный планер и двигатели с изменяемым вектором тяги. Поэтому самолет отличается сверхманевренностью, которая дает преимущества в воздушном бою.

В июне стало известно, что госкорпорация «Ростех» передала Минобороны России очередную партию новых истребителей Су-35С.

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