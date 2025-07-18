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15:02, 18 июля 2025Силовые структуры

Водолазы подняли со дна реки четверых работников российской прокуратуры после вечеринки

В реке Пьяна утонули четыре работника прокуратуры, водолазы выловили тела
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Нижегородской области служебный УАЗ с пятью работниками региональной прокуратуры упал в реку Пьяна. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Накануне два прокурора с коллегами отмечали день рождения одного из них. Компания из трех мужчин и двух женщин, употребив горячительные напитки, отправилась покататься по округе поселка Пильна. За рулем машины был помощник прокурора Пильнинского муниципального округа. УАЗ упал в реку Пьяна.

Только один из пятерых смог выбраться из воды. Он позвал на помощь. 18 июля водолазы нашли и подняли тела погибших.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшее тяжкие последствия, сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал с грунтовой дороги в реку. Прокуратура взяла под контроль расследование дела.

Ранее сообщалось, что экстренные службы не смогли спасти троих членов семьи, купавшихся в реке Клязьме под Владимиром.

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