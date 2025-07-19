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16:31, 19 июля 2025Спорт

Клуб КХЛ уволил тренера спустя полтора месяца после назначения

Клуб КХЛ «Сочи» уволил тренера Козлова спустя полтора месяца после назначения
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» объявил об увольнении главного тренера команды Вячеслава Козлова. Об этом сообщается на сайте команды.

Сочи расторг контракт со специалистом и его ассистентами спустя полтора месяца после назначения. Генеральный директор клуба Игорь Григоренко заявил, что решение является взвешенным и о назначении нового тренера будет объявлено в скором времени.

Козлов был назначен на пост главного тренера «Сочи» в начале июня. Таким образом, под его руководством команда не провела ни одного матча.

В сезоне-2024/2025 обладателем Кубка Гагарина стал ярославский «Локомотив». По окончании сезона тренер Игорь Никитин, приведший команду к победе, ушел в московский ЦСКА.

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