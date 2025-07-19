Клуб КХЛ уволил тренера спустя полтора месяца после назначения

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» объявил об увольнении главного тренера команды Вячеслава Козлова. Об этом сообщается на сайте команды.
Сочи расторг контракт со специалистом и его ассистентами спустя полтора месяца после назначения. Генеральный директор клуба Игорь Григоренко заявил, что решение является взвешенным и о назначении нового тренера будет объявлено в скором времени.
Козлов был назначен на пост главного тренера «Сочи» в начале июня. Таким образом, под его руководством команда не провела ни одного матча.
В сезоне-2024/2025 обладателем Кубка Гагарина стал ярославский «Локомотив». По окончании сезона тренер Игорь Никитин, приведший команду к победе, ушел в московский ЦСКА.