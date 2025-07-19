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13:53, 19 июля 2025Спорт

Международная федерация гандбола обратилась к МОК с просьбой вернуть россиян

Международная федерация гандбола попросила МОК допустить россиян и белорусов
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Игроки сборной России по гандболу

Игроки сборной России по гандболу. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Международная федерация гандбола (IHF) обратилась к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой вернуть россиян и белорусов на турниры. Об этом сообщается на сайте Белорусской федерации гандбола.

Президент IHF Хассан Мустафа отправил письма главам гандбольных федераций России и Белоруссии, в которых уведомил, что обратился в МОК с просьбой допустить спортсменов двух стран. «IHF придерживается позиции олимпийского движения в этом вопросе, несмотря на то, что отстранение части нашей гандбольной семьи является очень сложным решением», — пишет Мустафа.

Отмечается, что IHF представила МОК сценарий возможного возвращения россиян и белорусов на соревнования. Ответа от МОК пока не последовало.

Российские и белорусские гандболисты отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. Из-за этого отечественные спортсмены пропустили Олимпиаду-2024.

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