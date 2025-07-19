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09:24, 19 июля 2025Мир

На Западе раскрыли попытку Трампа отсрочить антироссийские санкции

Steigan: Трамп поставил России ультиматум, чтобы отсрочить введение санкций
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Президент США Дональд Трамп поставил России 50-дневный ультиматум с требованием заключить соглашение с Киевом для того, чтобы отсрочить введение антироссийских санкций. Об этом сообщает Steigan.

«Трамп, похоже, решил выиграть себе пятьдесят дней в Вашингтоне, чтобы добиться мира на Украине, прежде чем Сенат вынудит его ввести вторичные санкции против России», — говорится в материале.

Как отмечает издание, из этого можно сделать вывод, что заявление от 14 июля было скорее вопросом внутренней, а не внешней политики. При этом отмечается, что Трамп не взял на себя никаких четких обязательств по выполнению конкретных требований со стороны России.

Ранее обозреватель Financial Times Эдвард Люс выразил мнение, что Трамп, скорее всего, не введет санкции против России по истечении 50-дневного ультиматума. По его словам, предложенный санкционный законопроект кажется крайне неразумным, поскольку он может нанести вред США.

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