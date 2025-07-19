Россиян предупредили об использующих их втемную мошенниках

Мошенники могут использовать дропов втемную

Мошенники могут использовать россиян в качестве дропов втемную. Об этом жителей страны в беседе с «Лентой.ру» предупредил эксперт по сетевым угрозам, веб-разработчик ИБ-компании «Код безопасности» Константин Горбунов, назвавший также основные способы не стать пособником преступников.

«Популярна такая ситуация: жертва подходит к банкомату, чтобы снять деньги, после чего к ней подходит куратор, нанимающий новых дропов. Он представляется вполне безобидным человеком, у которого по несчастью нет карты нужного банкомату банка, и предлагает перевести средства из другого банка с просьбой обналичить их. После этого жертва становится дропом», — раскрыл детали этой схемы Горбунов.

Кроме того, преступники могут перевести жертве деньги по номеру телефона в ее банк, после чего под различными предлогами попросят, притворяясь сотрудником финансовой организации, вернуть их обратно. Мотивировать они это могут, например, допущенной при переводе ошибкой, однако возврат средств будет происходить уже на другие реквизиты.

«Ряд мошеннических схем явно указывает на предложение работы дропом, а другие маскируются под благотворительную деятельность. Самые распространенные "преимущества", о которых можно услышать от кураторов, нанимающих новых дропперов, — это низкий порог входа в "профессию", отсутствие необходимости обладать какими-либо специальными знаниями. Кроме того, аферисты обещают быстрые деньги при минимальных усилиях», — предупредил Горбунов.

По его словам, к числу типовых обязанностей дропов относятся открытие новых банковских карт и передача их кураторам, получение переводов на свои реквизиты с последующим обналичиванием или переводом на другие счета, внесение наличных на свой счет и отправка по реквизитам от кураторов.

«В наибольшей зоне риска находятся подростки и студенты, — говорит Горбунов. — Некоторые из них даже могут понимать негативные последствия своих действий, но из-за желания "быстрых денег", а также из-за убеждений от кураторов в том, что за первый раз наказания не будет, они не останавливаются перед риском».

По словам веб-разработчика «Кода безопасности», чтобы не стать пособником преступников, нужно следовать нескольким правилам. Во-первых, не стоит принимать от незнакомых людей переводы, не нужно отправлять их дальше на другие счета или обналичивать. Во-вторых, лучше отказываться от работы, предполагающей прием и осуществление переводов от своего имени. Кроме того, по словам Горбунова, нельзя передавать свои банковские карты другим людям.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за дропперство — передачу банковских карт и данных к ним третьим лицам с целью совершения противоправных операций. Новые положения внесены в статью 187 Уголовного кодекса России, предусматривающую наказание за неправомерный оборот средств платежей.