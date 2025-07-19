Российские синхронистки пожаловались на еду на чемпионате мира в Сингапуре

Синхронистка Дорошко о питании на ЧМ: Странная еда, не хватает хорошего мяса

Российские синхронистки Татьяна Гайдай и Майя Дорошко пожаловались на еду на чемпионате мира (ЧМ) по водным видам спорта в Сингапуре. Их цитирует ТАСС.

«Странная еда, не хватает хорошего мяса. Курица странная — в странной кожуре. Сомнительная», — рассказала Дорошко. Гайдай отметила, что сначала решила, что с едой все нормально, но потом изменила мнение. «Сейчас пью горячий шоколад, потому что готовят, допустим, зеленое пюре. Еда специфическая. Надо было взять что-нибудь с собой, как сделали некоторые страны», — добавила синхронистка.

Ранее 19 июля российский пловец Денис Адеев рассказал, как иностранные спортсмены реагируют на то, что он выступает на чемпионате мира под нейтральным флагом. По его словам, представители других стран не могут понять, что значит «нейтральный атлет» и почему Адеев выступает не под флагом России.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.