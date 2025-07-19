Тренер прокомментировала историческое поражение российской синхронистки на чемпионате мира

Тренер Данченко: Синхронистка Гайдай заняла на ЧМ 12-е место из-за программы

Тренер Татьяна Данченко объяснила, почему российская синхронистка Татьяна Гайдай заняла 12-е место в технической программе в сольных соревнованиях на чемпионате мира (ЧМ) по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. Ее слова приводит ТАСС.

Данченко заявила, что Гайдай пошла на риск, усложнив программу ради борьбы за медали. «Поскольку мы усложнили гибрид, который шел перед этим элементом, она пошла на него не такой отдохнувшей, как в полуфинале», — добавила тренер.

После выступления Гайдай расплакалась и отказалась от общения с журналистами. Российские синхронистки впервые в истории остались без медалей чемпионата мира в этом виде программы.

Победительницей соревнований стала китаянка Сюй Хуэйянь. На втором месте расположилась белоруска Василина Хондошко. Третьей стала испанка Ирис Тио Касас.