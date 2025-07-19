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15:59, 19 июля 2025Путешествия

В аэропорту столицы российского региона ввели временные ограничения

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Временные ограничения ввели в аэропорту Калуги. О мерах в столице российского региона сообщает «Интерфакс» в Telegram.

В свою очередь «Говорит Москва» со ссылкой на Росавиацию уточняет, что ограничения на прием и отправку воздушных судов введены для обеспечения безопасности.

Какой-либо другой информации на данный момент нет.

В ночь на субботу, 19 июля, средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины. Противник попытался атаковать девять российских регионов, в числе которых была и Калужская область.

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