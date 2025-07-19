В аэропорту столицы российского региона ввели временные ограничения

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

Временные ограничения ввели в аэропорту Калуги. О мерах в столице российского региона сообщает «Интерфакс» в Telegram.

В свою очередь «Говорит Москва» со ссылкой на Росавиацию уточняет, что ограничения на прием и отправку воздушных судов введены для обеспечения безопасности.

Какой-либо другой информации на данный момент нет.

В ночь на субботу, 19 июля, средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины. Противник попытался атаковать девять российских регионов, в числе которых была и Калужская область.