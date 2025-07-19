В МИД России высказались о сроках третьего раунда переговоров с Украиной

Замглавы МИД Галузин заявил, что нет сроков третьего раунда переговоров с Киевом

Замглавы МИД России Михаил Галузин высказался о переговорах с Украиной по урегулированию конфликта. Его слова приводят «Известия».

Галузин заявил, что на данный момент сроки новой встречи сторон пока не определены. «Третий раунд переговоров пока не начался, и нет даже сроков», — отметил он.

Ранее в Кремле высказались о дате нового раунда переговоров с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Москва ждет от Киева предложений по дате встречи в Стамбуле. Он добавил, что согласовывать этот вопрос следует после завершения процесса обмена телами военных.