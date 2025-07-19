Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:11, 19 июля 2025Мир

В МИД России высказались о сроках третьего раунда переговоров с Украиной

Замглавы МИД Галузин заявил, что нет сроков третьего раунда переговоров с Киевом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Замглавы МИД России Михаил Галузин высказался о переговорах с Украиной по урегулированию конфликта. Его слова приводят «Известия».

Галузин заявил, что на данный момент сроки новой встречи сторон пока не определены. «Третий раунд переговоров пока не начался, и нет даже сроков», — отметил он.

Ранее в Кремле высказались о дате нового раунда переговоров с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Москва ждет от Киева предложений по дате встречи в Стамбуле. Он добавил, что согласовывать этот вопрос следует после завершения процесса обмена телами военных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Войска отбили массированный налет украинских дронов на Москву. При отражении атаки задействовали истребители

    Стало известно о сбросе отравляющих веществ с беспилотников ВСУ

    Российский военный представился солдатам ВСУ сослуживцем и взял их в плен

    В МИД России высказались о сроках третьего раунда переговоров с Украиной

    ВС России пресекли прорыв обороны ВСУ на стыке двух областей

    В ДНР ответили на предложение мэра Львова обменять останки советских воинов

    В США объяснили смену курса Трампа по Украине

    Вступил в силу 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза

    В Италии заявили о планах Евросоюза напасть на Россию

    На Западе объяснили решение Трампа дать России 50 дней для перемирия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости