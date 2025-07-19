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23:16, 19 июля 2025Россия

В Подмосковье заметили беспилотник

Жители Солнечногорского района Подмосковья заметили беспилотник в небе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Жители Солнечногорского района Московской области заметили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе. Об этом в субботу, 19 июля, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Ранее вечером о звуках взрывов сообщали жители подмосковных Зеленограда и Истры. Утверждается минимум о 10 громких звуках, похожих на взрывы. Также похожие звуки были слышны в Бронницах.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны Министерства обороны России пресекли очередную попытку атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на столицу.

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