В Подмосковье заметили беспилотник

Жители Солнечногорского района Подмосковья заметили беспилотник в небе

Жители Солнечногорского района Московской области заметили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе. Об этом в субботу, 19 июля, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Ранее вечером о звуках взрывов сообщали жители подмосковных Зеленограда и Истры. Утверждается минимум о 10 громких звуках, похожих на взрывы. Также похожие звуки были слышны в Бронницах.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны Министерства обороны России пресекли очередную попытку атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на столицу.