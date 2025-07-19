Военкор назвал удар ВСУ по жилому дому в Донецке приказом сверху

Военкор Коц об ударе ВСУ по Донецку: Приказы на такие обстрелы даются сверху

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по центру Донецка после письменного приказа сверху, заявил военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

«В который уже раз напомним — приказы на такие обстрелы отдаются в письменном виде сверху. С указанием координат цели, расходом боеприпасов, времени удара. Это не инициатива отдельных артиллеристов, обожравшихся горилки», — написал он.

Военкор предположил, что Украина атаковала Донецк американской реактивной системой залпового огня HIMARS, поскольку имеет их в избытке.

ВСУ ударили по центру Донецка днем в субботу, 19 июля. Обстрелам подверглись один многоквартирный дом и территория республиканского травматологического центра. Ранение получил один мирный житель.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник выразил мнение, что украинская армия наносит удары по мирным районам, поскольку ей тяжело сталкиваться с российскими военными. Таким образом, по мнению депутата, они отыгрываются на беззащитных людях за свои неудачи на фронте.