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06:57, 20 июля 2025Путешествия

Аэропорт Петербурга начнет принимать рейсы из Москвы из-за опасности дронов

Пулково: Аэропорт принимает все перенаправленные в Петербург рейсы из Москвы
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Аэропорт Пулково принимает все перенаправленные в Санкт-Петербург рейсы из-за временных ограничениий на прием и выпуск самолетов в воздушных гаванях Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале Пулково.

Уточняется, что сейчас аэропорт работает в условиях высокой интенсивности. Были усилены смены сотрудников всех операционных служб. При этом в воздушной гавани предупреждают, что в ближайшее время расписание может быть скорректировано.

Пассажиров при планировании вылета просят следить за информацией на табло, а также обращаться в авиакомпании.

Вечером 19 июля стало известно, что в столичном аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на полеты. Как пояснил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко, мера нужна для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Незадолго до этого ограничения стали действовать в международном аэропорту Домодедово.

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