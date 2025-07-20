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12:30, 20 июля 2025Спорт

Крикунов согласился занять пост главного тренера КХЛ «Сочи»

Владимир Крикунов согласился занять пост главного тренера КХЛ «Сочи»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Владимир Крикунов

Владимир Крикунов . Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов согласился занять пост главного тренера Клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи». Об этом он сообщил ТАСС.

«Мне позвонил Игорь Григоренко из "Сочи", предложил поработать главным тренером. Я дал согласие, подробности обсудим, как я приеду из Латвии. Обсуждали контракт на год», — раскрыл подробности советский хоккеист.

19 июля стало известно, что должность главного тренера «Сочи» освободил Вячеслав Козлов, который возглавил его 3 июня.

Ранее в июле олимпийский чемпион Илья Ковальчук ответил на вопрос о том, по чьей просьбе может вернуться в хоккей.

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