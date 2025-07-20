В Госдуме спрогнозировали ключевую ставку на конец года

Аксаков: К концу года ключевая ставка снизится до 15 процентов

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал ключевую ставку в России на конец года. Его слова приводит ТАСС.

Как отметил Аксаков, оптимальным вариантом для страны является ключевая ставка в семь процентов. В таком случае удастся как стабилизировать состояние экономики, так и держать инфляцию на нормальном уровне, пояснил он.

Правда, данного показателя, продолжил депутат, удастся добиться только в следующем году. Что же касается нынешнего года, то по нему существует несколько прогнозов. Однако сам Аксаков предполагает, что ключевая ставка снизится до 15 процентов.

Ранее издание Bloomberg написало, что некоторые российские банки намерены попросить помощи у государства. Причиной тому является большое количество проблемных кредитов.