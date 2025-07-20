Мария Захарова заявила о прогрессирующем во Франции сатанизме

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова описала положение Франции словами «сатанизм прогрессирует». Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Дипломат высказалась о социально-экономическом кризисе во Франции, в котором, по ее мнению, страна оказалась из-за властей под руководством президента Эммануэля Макрона. При этом она назвала антисоциальной мерой предложенные премьер-министром Франсуа Байру реформы.

«Открытие олимпийских игр в Париже не завершилось их закрытием — сатанизм прогрессирует», — заявила Захарова.

Ранее Байру предложил отказаться от празднования во Франции Дня Победы, отмечаемого 8 мая, по причине экономии средств. Он также анонсировал в 2026 году рост налогов для наиболее состоятельных граждан.

Перед этим Байру предупредил, что стоимость обслуживания госдолга Франции в ближайшие годы может вырасти до 100 миллиардов евро в год. По словам премьера, республика рискует погрузиться в экономический кризис исторического масштаба.