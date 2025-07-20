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23:02, 20 июля 2025Спорт

Журова назвала преимущество ее встречи с Трампом

Депутат Журова заявила, что женский взгляд добавил бы мнение Трампу о России
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова назвала преимущество ее встречи с президентом США Дональдом Трампом. Ее слова приводит Sport24.

«Возможно, женский взгляд добавил бы ему новое мнение о нашей стране», — заявила Журова. Она добавила, что не отказалась бы от встречи с политиком, так как могла бы поиграть с ним в гольф и поговорить о политике в России.

Ранее Журова оценила комплименты президента США Дональда Трампа в адрес российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Она заявила, что Трамп троллит украинцев, когда хвалит Овечкина.

В начале 2022 года большинство международных организаций отстранили российских и белорусских атлетов от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. К летним Играм-2024 представители стран были допущены в нейтральном статусе с рядом оговорок и ограничений.

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