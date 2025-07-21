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14:29, 21 июля 2025Экономика

В Москве из-за дождей под воду ушли автосервис и мойка

В Москве автомойка и сервис вместе с припаркованными машинами ушли под воду
Виктория Клабукова

Тропические ливни продолжаются в Москве. Под воду уходят целые сооружения. Кадрами делится издание Baza.

Во время сильного дождя затопило территорию автосервиса на улице Нагорной. Под воду погрузилась не только станция техобслуживания, но также автомойка и больше 10 припаркованных рядом машин. От некоторых автомобилей остались видны лишь крыши. До такого уровня вода поднялась всего за пару часов, отмечают очевидцы.

Дожди возобновились в столице в ночь на понедельник, 21 июля. К утру в городе выпала месячная норма осадков. Так, в Зеленограде выпало не меньше 91 миллиметра дождя. Пытаясь перебраться через образовавшиеся лужи, москвичи взбираются на заборы и пересаживаются на сабы. Заливает подземные переходы, проезжая часть во многих районах Москвы превратилась в полноводную реку.

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