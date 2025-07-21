Предсказан выход смартфона с рекордным аккумулятором

В 2026 году в Китае выпустят смартфон с батареей емкостью 10 000 мАч

В Китае будет представлен первый в мире смартфон с батареей емкостью 10 000 миллиампер-часов (мАч). Об этом в своем блоге на Weibo заявил известный инсайдер под ником Digital Chat Station.

По данным специалиста, этим устройством окажется аппарат среднего класса. Девайс должен выйти до конца 2026 года, его производитель не раскрывается. Digital Chat Station заметил, что тестирование аппарата начнется в первой половине года.

Журналисты издания GizmoChina заметили, что выход такого устройства станет возможным благодаря прорыву в разработке технологии тонких и емких кремний-углеродных батарей. По их мнению, такие гаджеты смогут работать на одном заряде аккумулятора около 2-3 дней. «Хотя в это трудно поверить, в Китае уже появились телефоны с большими кремний-углеродными аккумуляторами в тонком корпусе», — подчеркнули авторы, приведя в пример получивший батарею емкостью 8000 миллиампер-часов Honor Power.

Также Digital Chat Station предсказал, что большинство флагманских смартфонов, запланированных на 2026 год, будет иметь плоские экраны диагональю около 6,5 дюйма. Кроме того, новые устройства получат увеличенный аккумулятор при тонком корпусе.

В начале июля инсайдеры рассказали, что флагманский iPhone 17 Pro Max, выход которого запланирован на осень, получит аккумулятор рекордной емкости. По информации автора Instant Digital, телефон будет иметь батарею емкостью около 5000 миллиампер-часов.