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01:12, 21 июля 2025Мир

Экс-советник Пентагона рассказала о демографической ошибке в оценке России

Bloomberg: Пентагон ошибся в оценке РФ из-за демографических тенденций 1990-х
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетНаселение России:

Фото: Joshua Roberts / Reuters

В Соединенных Штатых в 1990-х годах совершили «демографическую» ошибку в оценке России. Об этом заявила президент исследовательской группы PRB Дженнифер Шиубба, ранее работавшая в Министерстве обороны США советником по демографии.

По ее словам, в Пентагоне исходили из того, что демографические тенденции не позволят России вновь стать мировой державой. Она отметила, что в начале 1980-х продолжительность жизни мужчин в России была в районе 65 лет, а в 1994 году продолжительность жизни российских мужчин составляла уже 57 лет. В результате «у некоторых возникло желание увидеть в этом признак слабости противника».

Однако, подчеркнула Шиубба, это было ошибкой, поскольку был забыт контекст. «Кто обладал властью в обществе. Как были структурированы эти институты. Чего хотел лидер», — пояснила она. Сама собеседница агентства отметила, что была против такого подхода, поскольку д«емографическая тенденция в двух разных местах может проявляться совершенно по-разному».

Ранее президент РФ Владимир Путин оценил ситуацию с рождаемостью в России строчкой из песни. Он отметил, что в стране наблюдается нехватка женского населения.

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