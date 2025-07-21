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16:25, 21 июля 2025Мир

Германия ответила на обвинения в вывозе мигрантов в Польшу

Глава МВД Германии отверг обвинения в вывозе нелегальных мигрантов в Польшу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министр внутренних дел и Родины Германии Александр Добриндт отверг обвинения в вывозе нелегальных мигрантов в соседнюю Польшу. Его заявление, прозвучавшее в ходе совместной пресс-конференции с главой польского МВД Томашем Семоняком, приводит РИА Новости.

«Я слышал об утверждениях, что немецкая сторона собирает нелегальных мигрантов, которые на протяжении последних лет приехали в Германию и перебрасывает их на польскую сторону. Это попросту неправда», — сказал он.

1 июля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша вводит временный контроль на польско-германской и польско-литовской границе. Решение стало ответом на возросший поток нелегальных мигрантов из соседних стран. По словам Туска, он несколько раз обращался к немецким властям, подчеркивая, что терпение Варшавы заканчивается.

Вскоре министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш объявил о проведении специальной операции «Безопасный запад» на границе с Германией. По его словам, для участия в патрулировании границы было выделено пять тысяч военных.

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