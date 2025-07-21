Капитан «Краснодара» пожаловался на пустые трибуны в матче РПЛ

Капитан «Краснодара» Сперцян пожаловался на пустые трибуны в матче с «Пари НН»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян пожаловался на пустые трибуны в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

«Конечно, хочется играть, когда полный стадион, как у нас в Краснодаре. Это и есть футбол. Но ничего не сделаешь», — заявил Сперцян. Он добавил, что важно сохранять полную концентрацию в любой ситуации.

Матч «Краснодара» с «Пари НН» прошел в Казани. Игра была перенесена туда из-за неготовности стадиона в Нижнем Новгороде.

Встреча прошла 20 июля и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Краснодара». Сперцян стал автором одного из голов.