Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:24, 21 июля 2025Интернет и СМИ

Лазарева отпраздновала день рождения «Киевским» тортом

Телеведущая Лазарева купила на день рождения «Киевский» торт от Roshen
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом России в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), живущая в Испании, отпраздновала день рождения «Киевским» тортом. Об этом она рассказала в видео в своем Telegram-канале.

«У меня есть подарок, который я купила себе сама. Да, это [торт производства] Roshen, но это мой любимый "Киевский" торт. Ничего не могу с собой поделать», — заявила ведущая и показала упаковку с тортом.

Лазарева, которой 21 июля исполняется 59 лет, также продемонстрировала на камеру букет белых пионов. Она уточнила, что цветы ей подарили дети.

Ранее телеведущая надела для записи интервью белую рубашку с украинским узором. Лазарева уточнила, что сама вышивала узор.

Перед этим ведущая также записала видео на фоне флага Украины. Ролик она сняла в Испании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Меня ругают несколько маргиналов». Российский политолог ответил на призывы наказать его за участие в форуме с Алиевым

    Обнаружен инновационный способ значительно снизить риск деменции

    Россиянам объяснили побочный эффект кофе

    Постсоветская страна запаслась рекордным количеством золота

    Саранча напала на украинский регион

    На Украине засомневались в эффективности американских Patriot

    Лазарева отпраздновала день рождения «Киевским» тортом

    Собака-ищейка спасла 36 человек от мины и лишилась лапы

    Появились кадры удара «Искандером» по позиции С-300 ВСУ

    Раскрыты детали следствия по делу изувеченной украинской модели в Дубае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости