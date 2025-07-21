Лазарева отпраздновала день рождения «Киевским» тортом

Телеведущая Лазарева купила на день рождения «Киевский» торт от Roshen

Российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом России в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), живущая в Испании, отпраздновала день рождения «Киевским» тортом. Об этом она рассказала в видео в своем Telegram-канале.

«У меня есть подарок, который я купила себе сама. Да, это [торт производства] Roshen, но это мой любимый "Киевский" торт. Ничего не могу с собой поделать», — заявила ведущая и показала упаковку с тортом.

Лазарева, которой 21 июля исполняется 59 лет, также продемонстрировала на камеру букет белых пионов. Она уточнила, что цветы ей подарили дети.

Ранее телеведущая надела для записи интервью белую рубашку с украинским узором. Лазарева уточнила, что сама вышивала узор.

Перед этим ведущая также записала видео на фоне флага Украины. Ролик она сняла в Испании.

