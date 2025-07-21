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11:55, 21 июля 2025Мир

МИД Ирана анонсировал трехстороннюю встречу с представителями России и Китая

МИД Ирана: Встреча представителей РФ, Китая и Ирана пройдет 22 июля в Тегеране
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Эсмаил Багаи

Эсмаил Багаи. Фото: Shadati / XinHua / Global Look Press

В Тегеране во вторник, 22 июля, пройдет трехсторонняя встреча представителей России, Ирана и Китая. Об этом заявил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи, передает ТАСС.

По словам дипломата, основными темами будут ядерная программа Исламской Республики. Багаи также анонсировал обсуждение вопроса угроз «евротройки» активировать механизм snapback, подразумевающий возвращение санкций Совета Безопасности ООН.

Ранее между Ираном и Россией вступил в силу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам иранского посла в Москве Казема Джалали, в обеих странах в настоящий момент договор имеет форму закона.

Договор России с Ираном был подписан 17 января 2025 года. Согласно документу, Москва и Тегеран стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

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